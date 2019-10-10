В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса

Бизнесмены связаны со скандалом вокруг Трампа и Байдена.

В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас
Фото: Цензор

Вечером 9 октября в США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса, американских бизнесменов украинского происхождения, которые были спонсорами избирательной кампании Дональда Трампа.

Об этом пишет NBC News.

Им инкриминируют нарушение правил финансирования политических кампаний.

Ожидается, что они предстанут перед судом штата Виргиния в четверг.

В мае 2019 года украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал Фрумана и Парнаса "двумя аферистами" из США, которые приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как надо общаться с Владимиром Зеленским.

Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь, в Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос... Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое... В ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух «субчиков» выведем на свет божий", - заявил Коломойский.

Оказалось, что эти бизнесмены - клиенты Джулиани, и по его совету они написали заявление на Коломойского в правоохранительные органы Украины.

Позже выяснилось, что Фруман и Парнас организовывали встречи Джулиани с представителями украинской власти. Темой этих разговоров были материалы следственных органов Украины о предполагаемой связи политической деятельности Байдена и работающей в Украине компании Burisma.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Зеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинамиЗеленский после скандала пришел в Бабий Яр с раввинами
Блок рекламы


Похожие новости
В Крыму задержали и арестовали проукраинского активиста Олега ПриходькоВ Крыму задержали и арестовали проукраинского активиста Олега Приходько
В Крыму задержали проукраинского активиста Олега ПриходькоВ Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько
В Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в СирииВ Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства ЗеленскогоВ Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
Луценко объяснил встречу Джулиани желанием найти "деньги Януковича" в СШАЛуценко объяснил встречу Джулиани желанием найти "деньги Януковича" в США
На Закарпатье пограничники задержали водолазов-контрабандистовНа Закарпатье пограничники задержали водолазов-контрабандистов
В Иране задержали роSSийскую журналистку по подозрению в шпионажеВ Иране задержали роSSийскую журналистку по подозрению в шпионаже
Джулиани опубликовал переписку с Волкером и ЕрмакомДжулиани опубликовал переписку с Волкером и Ермаком
Зеленский заявил, что никогда не встречался с ДжулианиЗеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани
В оккупированном Крыму задержали украинца с чужим паспортомВ оккупированном Крыму задержали украинца с чужим паспортом
Последние новости
Подгружаем последние новости