ГПУ расследует хищение 84,5 млн гривен при строительстве "корветов" для ВМС

Дело открыто по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при строительстве "корветов" для нужд Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Так, по итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при исполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро.

Напомним, в апреле для ВМСУ на базе рыболовного траулера построили разведывательный корабль.