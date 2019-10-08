Фукс объявлен Россией в розыск

В конце недели его собираются заочно арестовать.

Фукс объявлен Россией в розыск
Павел Фукс
Фото: http://oilnews.com.ua

Бизнесмен Павел Фукс объявлен Россией в розыск.

Об этом сообщило роSSийское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из московских судов.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в производстве суда находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск", - сказала представитель суда.

"Интерфакс" пишет, что компания Mos City Group участвовала в строительстве крупных объектов в Москве.

В декабре 2018 года стало известно об уголовном деле о мошенничестве в отношении застройщика московского долгостроя Sky House, который с 2014 года не исполнял обязательств перед дольщиками. Sky House начали строить в 2009 году. Предполагалось, что он будет готов через два года, но сейчас здание достроено на 90%.

Застройщик проекта - компания "Олтэр" - входит в Mos City Group, а возглавлял ее брат Павла Фукса Роман Фукс. Следствие попросило о его заочном аресте 5 октября.

Сейчас Фукс занимается проектами в Украине.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Блок рекламы


Похожие новости
В "Софии Киевской" выставили грамоту Петра I, которая доказывает аннексию Украинской поместной церкви РоссиейВ "Софии Киевской" выставили грамоту Петра I, которая доказывает аннексию Украинской поместной церкви Россией
Объявленный в розыск заммэра Днепра уехал в Турцию
Полиция объявила в розыск чиновников днепровского горсоветаПолиция объявила в розыск чиновников днепровского горсовета
Глава МИД Украины заявил об "оттепели" в отношениях в РоссиейГлава МИД Украины заявил об "оттепели" в отношениях в Россией
Переговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - ДенисоваПереговоры о следующем обмене с Россией ведутся, но они требуют "тишины", - Денисова
Германия и США не признают "выборы" в оккупированном Россией КрымуГермания и США не признают "выборы" в оккупированном Россией Крыму
Газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС пройдут 19 сентябряГазовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС пройдут 19 сентября
В Минске "горячо приветствуют" обмен пленными между Россией и Украиной
Для визового режима с Россией нужен дополнительный ресурс, - госсекретарь МИДаДля визового режима с Россией нужен дополнительный ресурс, - госсекретарь МИДа
Объявлен конкурс на должность языкового омбудсменаОбъявлен конкурс на должность языкового омбудсмена
Последние новости
Подгружаем последние новости