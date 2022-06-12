«Билет, чтобы убежать»: Зеленский о выдаче Россией паспортов в Херсоне и Мелитополе

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что паспорта государства-оккупантки РоSSии в Херсоне и Мелитополе охотно взяли только коллаборанты и он им нужен только для побега. Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении в 109-й день полномасштабного вторжения, 12 июня.

«На оккупированной территории и в РоSSии активно распространялись новости о раздаче роSSийских паспортов в Херсоне, раздаче паспортов в Мелитополе. И я посмотрел, кого же в этих новостях выставили как херсонцев и мелитопольцев, что якобы желают роSSийские паспорта. Несколько коллаборантов и люди из их окружения... Что ж, это больше похоже не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы убежать. Очень показательно», – сказал президент.

Также Владимир Зеленский заявил, что ВСУ постепенно увольняют оккупированные территории Херсонщины.

«Сегодня к перечню возвращенных населенных пунктов нашего государства добавилось Таврическое. Есть определенные успехи в Запорожской области», – сказал Владимир Зеленский.