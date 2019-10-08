Друг Богдана заявил, что стал одним из ведущих киевских застройщиков благодаря способностям

Киевский застройщик Андрей Вавриш заявил, что стал успешным бизнесменом после завершения карьеры в КГГА, так как является способным и уважаемым. В то же время он признал, что является другом главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському".

"Любой профессионал, у которого есть возможность учиться, развиваться, занимаясь какой-то государственной работой, понимает, что потом он закончит этот контракт и будет работать на себя. Что сделал и я. То, что у меня что-то получается, свидетельствует только о том, что я на что-то способен", - сказал Вавриш, который одно время был заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры в Киевской горадминистрации. Кличко отправил его в отставку в 2015 году со словами о "служебной халатности" и "неспособности эффективно работать".

Второй составляющей своего стремительного успеха в бизнесе Вавриш назвал личный авторитет.

"Вопрос денег, возможностей и знакомств всегда зависит от авторитета человека. Если его уважают, с ним люди идут на контакт и сотрудничают, то тогда кооперация выстраивается довольно легко. Тогда вы сможете найти поставщика материалов, поставщика определенных работ. Тогда на реализацию проекта требуется гораздо меньше денег", - сказал он.

"В-третьих, так уж случилось, что в начале реализации проекта «Нью-Йорк» были компании, которые на начальных этапах выкупали у нас недвижимость, чем давали возможность завершать объекты. Ну а дальше это уже вопрос эффективности проектов", - сказал он.

ЖК New York был построен на участке Генеральной прокуратуры в центре Киева . Часть помещений должны были получить ее сотрудники, но вместо этого им предоставили 17 квартир на северной окраине столицы. Сейчас по такой же схеме собираются строить дом Philadelphia на другом участке Генпрокуратуры на территории завода "Арсенал".

Вавриш настаивает, что "ничего плохого не делает".

"После ухода из государственной службы я выбирал, чем заниматься. Появился один знакомый, который сказал, что есть недостроенный еще с 2003 года объект. Он, по результатам подписанного инвестиционного соглашения, был на территории участка Генеральной прокуратуры. Честно говоря, моей работой было заняться развитием этой территории и помочь реализовать проект. Что я, в принципе, и сделал, и там появился прекрасный жилой комплекс «Нью-Йорк». По поводу другого земельного участка. Было предложено предоставить свое видение развития этой территории. Мы его предоставили. Я так понимаю, что Генеральной прокуратуре понравилось. Генеральная прокуратура заберет свои квартиры в этом доме", - сказал застройщик

"Нас обвиняют, что мы не рассчитываемся с Генеральной прокуратурой, хотя мы рассчитываемся наперед. Нас обвиняют в том, что мы как-то не так делаем объекты, хотя они выигрывают архитектурные конкурсы. Нас обвиняют в том, что мы даем в плохих местах квартиры, хотя это не так", - добавил он.

Точно так же Вавриш не видит правонарушения в том, что он сначала как чиновник участвовал в согласовании детального плана территории Рыбальского полуострова, а потом как бизнесмен начал его застраивать. "Мы заказывали детальный план территории. Но когда над ним работали, мне показалось интересным продолжить это дело уже по другую сторону забора - как девелопер. Вы тоже, кстати, можете это сделать", - сказал он.

Вавриш также рассказал, что еще не стал официальным владельцем Saga Development, а "пытается выкупить" бенефициров - офшорных компаний.