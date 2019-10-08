Пристайко заявил, что боевики будут лишены права избираться в Раду

Пристайко считает, что это политическая "красная линия".

Пристайко заявил, что боевики будут лишены права избираться в Раду
Фото: Укринформ

Украинское правительство выступило против предоставления права избираться в Верховную Раду боевикам самопровозглашенных республик на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает "Укринформ".

“Люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много — в прделах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - заявил министр.

Напомним, вчера в эфире на ICTV Пристайко также рассказал, что саммит "нормандской четверки" до сих пор не состоялся только из-за РоSSии. По его словам, РФ ищет новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу.

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