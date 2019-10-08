Разумков: новый закон о статусе Донбасса начнут писать после саммита "нормандской четверки"

Спикер надеется, что он будет принят до конца года.

Разработка нового закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнется после встречи лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ICTV.

"Я думаю, [работа начнется] не раньше чем состоится нормандская встреча", - сказал Разумков.

Спикер надеется на принятие соответствующего законопроекта до окончания срока действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", то есть 31 декабря 2019 года.

По его словам, законопроект не обязательно должен полностью отличаться от действующего соответствующего закона.

"Там могут оставаться какие-то позиции, которые целесообразно оставить. Это не будет влиять на казуистику и как мы будем его называть: новый на 100 процентов, 95, 90 или 85. Важно, чтобы этот закон отвечал тем основам и принципиальным интересам, которые преследует государство Украина. А будет ли он абсолютно новым или там останутся какие-то позиции из ныне действующего закона - время покажет", - сказал он.

Разумков заверил, что к работе над законопроектом обязательно привлекут общественность и экспертов. Он в прямом эфире пригласил присоединиться к группе разработчиков законопроекта председателя правления гражданской сети "Опора" Ольгу Айвазовскую.