Конгресс запросил у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине

Повестки получили министр обороны и глава одного из управлений администрации Трампа.

Демократы нижней палаты Конгресса США в рамках процедуры импичмента запросили у Белого дома и Пентагона документы, которые касаются решения Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Об этом пишет американское издание The Hill.

Письма направлены министру обороны США Мару Эсперу и исполняющему обязанности главы Административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воту.

"Прилагаемая повестка истребует документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия роSSийской агрессии", - говорится в письмах от имени председателя комитета по разведке Адама Шиффа, комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса.

Документы должны быть предоставлены до 15 октября.

Конгресс утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.