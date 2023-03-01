Сербів із ПВК "Вагнер" вдома чекає арешт – Вучич

Президент Сербії Олександр Вучич, який не вперше обурюється участі сербів у ПВК "Вагнер", цього разу заявив, що вдома завербованих громадян країни чекає арешт. Про це повідомляє Politico.

"Серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ", – зазначив Вучич

Президент Сербії також сказав, що "дружні країни так не вчиняють", маючи на увазі Росію.

Видання повідомляє, що змінити ставлення до ПВК Вагнера Вучича начебто змусили події 16 лютого 2023 року, коли "сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді та вимагали припинення переговорів з Косово".

Тоді президент Сербії назвав протестувальників "антисербами" та заявив, що їх, ймовірно, фінансує Росія.