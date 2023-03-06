Російські військові практикують friendly fire навіть вдома: у Курську строковик розстріляв своїх товаришів

Цієї ночі військовий строкової служби на території Суджанського району Курської області відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. Внаслідок інциденту, який стався в 37-ій мотострілецькій бригаді в/ч 69647, загинув один солдат, повідомляють місцеві ЗМІ.

Видання зазначає, що 22-річни військовий Магомед М. почув невідомі звуки в районі вартового посту. Спершу він крикнув "Стій, хто йде", проте, коли не отримав відповіді, відкрив вогонь на ураження, інформує ZN.ua .

Як наслідок, загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г. Також поранення отримав 22-річний Владислав К., зараз солдат у лікарні.