Министр обороны и начальник Генштаба посетили Золотое

Местные жители поддерживают разведение войск.

Министр обороны и начальник Генштаба посетили Золотое
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, начальник Генштаба Руслан Хомчак, а также замглавы Нацполиции Вадим Троян и министр по делам ветеранов Оксана Коляда посетили поселок Золотое в Луганской области, где запланировано разведение войск. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны.

"Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте", - сказано в сообщении.

По результатам этой поездки будет создан координационный центр, задачей которого станет оперативное решение всех проблемных вопросов и обеспечение безопасности граждан.

Во время разговора с местными, речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении жителей Золотого. Загороднюк также подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества Вооруженных Сил и Нацполиции и в активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.

По словам министра обороны, местные жители Золотого поддерживают разведение войск. "Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - отметил Загороднюк.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться сегодня, 7 октября, однако его перенесли из-за обстрелов.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные Силы Украины вернутся на свои позиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может.

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