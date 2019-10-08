Пристайко заявил о нежелании РоSSии встретиться в нормандском формате

"РоSSия ищет новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу".

Пристайко заявил о нежелании РоSSии встретиться в нормандском формате
Фото: ICTV

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что саммит "нормандской четверки" до сих пор не состоялся только из-за РоSSии.

Об этом он сказал в эфире ICTV вечером 7 октября.

"Чувствуя, что давление усиливается, что Украина делает реальные шаги, РоSSия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу. На сегодня я не вижу заинтересованности во встрече, по крайней мере сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас три лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от РоSSии", - сказал Пристайко.

Он считает, что роSSийского президента Владимира Путина вполне устраивает нынешняя ситуация на Донбассе.

"Эти полтора или два миллиарда, которые он тратит, чтобы нас всех держать привязанными к себе, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, его, мне кажется, устраивают", - сказал министр.

Францией и Германией, добавил Пристайко, вероятно, движет желание поскорее закончить войну и восстановить business as usual.

"Если мы найдем среди всех этих подходов срединную точку, где могли бы встретиться наши интересы, это будет самым лучшим, что мы можем вытащить из встречи четырех людей, которые возглавляют четыре государства", - сказал министр.

Напомним, роSSийская сторона на прошлой неделе заявила, что для встречи лидеров "нормандской четверки" необходимо выполнение еще одного условия - завершить разведение сил в Петровском и Золотом.

Президент Украины говорил, что последним условием для саммита было письменное согласование "формулы Штайнмайера".

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

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