Турчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решение

Он считает, что Пашинский поступил адекватно во время инцидента.

Турчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решение
Фото: Макс Левин

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который приходил в суд поддержать экс-нардепа Сергея Пашинского, считает решение об его аресте политически ангажированным. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований – вы в суде это слышали – никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет", - сказал он журналистам.

Турчинов убежден, что реакция Пашинского во время инцидента "была адекватной: он защитил свою жизнь и жизнь, и честь своей супруги".

Напомним, сегодня, 7 октября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал Пашинского до 4 декабря 2019 года.

Экс-нардепу вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, произошедшим 31 декабря 2016 года, когда он выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕУкраина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Печерский районный суд Киева арестовал ПашинскогоПечерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школыЗеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы
Экс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арестЭкс-нардепа от БПП суд отправил под ночной домашний арест
Арестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с ЛукашенкоАрестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с Лукашенко
САП попросит суд арестовать экс-нардепа Микитася с залогом 300 млн гривенСАП попросит суд арестовать экс-нардепа Микитася с залогом 300 млн гривен
ФСБ РоSSии заявило о задержании украинца, который пытался "незаконно попасть в Крым"ФСБ РоSSии заявило о задержании украинца, который пытался "незаконно попасть в Крым"
Fox News: Шокин заявил, что расследование по Burisma прикрыли из-за "страха перед США"Fox News: Шокин заявил, что расследование по Burisma прикрыли из-за "страха перед США"
Зеленский заявил, что никогда не встречался с ДжулианиЗеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани
"112 Украина" просит суд отменить решение Нацсовета о лишении лицензии"112 Украина" просит суд отменить решение Нацсовета о лишении лицензии
Апелляционный суд отказался арестовать ВилкулаАпелляционный суд отказался арестовать Вилкула
Последние новости
Подгружаем последние новости