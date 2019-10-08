Бывший замначальника Национальной полиции стал топ-менеджером "Укроборонпрома"

Бушуев будет отвечать в концерне за безопасность.

?Бывший замначальника Национальной полиции стал топ-менеджером "Укроборонпрома"
Фото: npu.gov.ua

Бывший заместитель начальника Национальной полиции Константин Бушуев стал заместителем генерального директора по безопасности в "Укроборонпроме".

Об этом говорится в фейсбуке концерна.

Константин Бушуев был одним из главных претендентов на пост главы Нацполиции после отставки Деканоидзе в ноябре 2016 года, но в итоге остался стал заместителем Сергея Князева. Уволился в августе 2019 года.

В органах внутренних дел Бушуев провел 24 года.

На позицию директора по персоналу в "Укроборонпроме" назначен Виталий Пахомов, который в 2010-2017 годах был директором по персоналу Северного, Южного и Центрального ГОКов, а еще ранее – Криворожского завода горного оборудования.

Управление корпоративными коммуникациями возложили на Владимира Бирулю, пришедшего из Центра общественного здоровья.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский уволил Павла Букина с должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономразвития, бывшего главу набсовета "Укроборонпрома" Абромавичуса.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕУкраина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнесаГлава Нацполиции поддерживает легализацию проституции и игорного бизнеса
Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "РоSSия Сегодня"Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "РоSSия Сегодня"
Пристайко: для саммита "нормандской четверки" осталось согласовать датуПристайко: для саммита "нормандской четверки" осталось согласовать дату
Экс-первый замглавы Нацполиции Аброськин назначен ректором Одесского университета внутренних делЭкс-первый замглавы Нацполиции Аброськин назначен ректором Одесского университета внутренних дел
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с ЗеленскимСтало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужбБывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужб
Стали известны кандидаты "Слуги народа" в новый состав ЦИКСтали известны кандидаты "Слуги народа" в новый состав ЦИК
В "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасностиВ "Батькивщине" считают "формулу Штайнмайера" угрозой национальной безопасности
Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем былоКлимкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было
Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"Армия не получила 48 БТРов из-за "не той" стали, -"Наші гроші"
Последние новости
Подгружаем последние новости