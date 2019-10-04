Депутаты ввели с 2021 года единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

Новый механизм вступит в силу с 2021 года.

Верховная Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общегосударственное социальное страхование.

За соответствующие законопроекты №1049 и №1051 проголосовали 255 и 274 народных депутатов.

"Законы решат проблему переплаты налогов, когда у предпринимателя на одном счету переплата, на другом недоплата, а его все равно штрафуют. Мы ввели этим законом норму, согласно которой, если предприниматель зачисляет средства на единый счет, его налоговое обязательство считается выполненным", - прокомментировал законопроект глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты существуют две другие, специальные системы электронного администрирования

С него можно будет платить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физлиц, единый соцвзнос, единый налог, рентную плату, налоговый долг по этим налогам.

Для открытия единого налога достаточно будет подать заявку в Налоговую службу через электронный кабинет.

Гетманцев отметил, что Налоговая служба и Госказначейство пока не готовы к реализации этого механизма, поэтому им дается отсрочка до 2021 года для подготовки необходимых систем.

Напомним, в сентябре депутаты решили объединить отчетность по ЕСВ и налогу на доходы физлиц.