США ввели додаткові санкції проти представників понад 20 країн через війну РФ проти України
Санкційний список доповнили більше ніж 120 юридичними й фізичними особами.
Державний департамент і Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки розширили обмежувальні заходи щодо осіб, пов’язаних з війною Росії проти України. Під додаткові санкції потрапили ще більше ніж 120 людей та організацій у понад 20 державах світу. Серед них і ті, хто допомагав агресору ухилятися від наявних заходів,
Згідно з
Обмежувальні заходи були накладені на організації та людей, які допомагають агресору обходити санкції, постачають обладнання для його оборонного комплексу чи техніку, яка була помічена під час бойових дій в Україні, надають іншу підтримку. Зокрема, серед постачальників електроніки, безпілотників та інших приладів, які РФ може використати у війні, США визначили представників Китаю, Туреччини та ОАЕ.
"Сьогоднішні санкції також включають кілька організацій, які працюють в оборонному секторі російської економіки, і організацій, які підтримують війну Росії проти України, включно з новою російською ПВК та компанією з КНР, яка надала супутникові зображення локацій в Україні особам, афілійованим з "Групою Вагнера"", – уточнив Блінкен.
Держдепартамент ввів обмеження й проти двох ворожих організацій, які намагаються мілітаризувати українських дітей та "перевиховати" школярів. Йдеться про військово-патріотичну мілітарну організацію “Юнармія” та створений Росією заклад додаткової освіти "Кримскій патріотіческій центр". Під санкціями опинилося й більше представників державної корпорації РФ з атомної енергії "Росатом", оскільки агресор "використовує експорт енергоносіїв, у тому числі в ядерному секторі, для політичного та економічного тиску на своїх клієнтів у всьому світі".
Крім цього, американське Міністерство фінансів наклало обмеження на Міжнародний інвестиційний банк з Угорщини, який контролює Росія, його дочірню компанію на російській території та трьох колишніх і нинішніх керівників. За даними США, ця установа дозволяє ворогу посилити розвідку в Європі, розширити зловмисну діяльність в центральній частині Європи та на Західних Балканах, а також може використовуватися як механізм для корупції та незаконного фінансування в порушення санкцій.
Днем раніше Канада оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. У відповідний список внесли ще 14 осіб та 34 організації з РФ, зокрема пов’язані з ПВК "Вагнер", і дев’ять білоруських фінансових структур.