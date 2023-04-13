США ввели додаткові санкції проти представників понад 20 країн через війну РФ проти України

Санкційний список доповнили більше ніж 120 юридичними й фізичними особами.

Державний департамент і Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки розширили обмежувальні заходи щодо осіб, пов’язаних з війною Росії проти України. Під додаткові санкції потрапили ще більше ніж 120 людей та організацій у понад 20 державах світу. Серед них і ті, хто допомагав агресору ухилятися від наявних заходів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує ZN.ua .

Згідно з заявою Мінфіну, нові обмеження стосуються мережі підтримки в обході санкцій російського бізнесмена Алішера Усманова, наближеного до високопоставлених політиків РФ , зокрема президента Владіміра Путіна. Штати в координації з Великою Британією застосували санкції проти десятків пов’язаних із мільярдером компаній та громадян різних держав, у тому числі Кіпру та Росії, а також російського USM Holding, через який Усманов контролює більшість своїх компаній. Сам бізнесмен ще минулого року опинився у санкційному списку.

Обмежувальні заходи були накладені на організації та людей, які допомагають агресору обходити санкції, постачають обладнання для його оборонного комплексу чи техніку, яка була помічена під час бойових дій в Україні, надають іншу підтримку. Зокрема, серед постачальників електроніки, безпілотників та інших приладів, які РФ може використати у війні, США визначили представників Китаю, Туреччини та ОАЕ.

"Сьогоднішні санкції також включають кілька організацій, які працюють в оборонному секторі російської економіки, і організацій, які підтримують війну Росії проти України, включно з новою російською ПВК та компанією з КНР , яка надала супутникові зображення локацій в Україні особам, афілійованим з "Групою Вагнера"", – уточнив Блінкен.

Держдепартамент ввів обмеження й проти двох ворожих організацій, які намагаються мілітаризувати українських дітей та "перевиховати" школярів. Йдеться про військово-патріотичну мілітарну організацію “Юнармія” та створений Росією заклад додаткової освіти "Кримскій патріотіческій центр". Під санкціями опинилося й більше представників державної корпорації РФ з атомної енергії "Росатом", оскільки агресор "використовує експорт енергоносіїв, у тому числі в ядерному секторі, для політичного та економічного тиску на своїх клієнтів у всьому світі".

Крім цього, американське Міністерство фінансів наклало обмеження на Міжнародний інвестиційний банк з Угорщини, який контролює Росія, його дочірню компанію на російській території та трьох колишніх і нинішніх керівників. За даними США , ця установа дозволяє ворогу посилити розвідку в Європі, розширити зловмисну діяльність в центральній частині Європи та на Західних Балканах, а також може використовуватися як механізм для корупції та незаконного фінансування в порушення санкцій.