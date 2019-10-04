Нардеп Бондарь инициирует отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии из РФ

Поправка касалась импорта из Беларуси, отметил нардеп.

Нардеп Бондарь инициирует отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии из РФ
Михаил Бондарь
Фото: facebook.com/myhajlo.bondar

Импорт электроэнергии из РоSSии угрожает энергетической безопасности Украины, его нужно запретить. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Бондарь во время брифинга в Верховной Раде 3 октября.

Депутат напомнил, что 18 сентября Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которым разрешила импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами европейского Энергетического Сообщества. Автор этой поправки председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус уверял, что импорт будет осуществляться из Беларуси, однако уже 1 октября состоялась первая поставка электроэнергии в режиме импорта из РоSSии.

«Буквально 18 сентября был принят закон по ядерной тематике, в который вставили поправку, которая вовсе не касалась этого закона, а касалась рынка электроэнергии. Так называемую поправку надо было внести, чтобы позволить стране-агрессору, РоSSии иметь возможность поставлять электроэнергию в Украину. Рассказывали во время принятия этого закона, что это поставки электроэнергии из Молдовы, из Беларуси. А нет, таких мощностей эти страны не имеют, и оказалось, что это поставки электроэнергии напрямую из страны-агрессора, из РоSSии», - пояснил Бондарь.

По мнению депутата, импорт электроэнергии из РоSSии ударит по отечественным генерирующим компаниям, негативно скажется на работе угледобывающих предприятий, спровоцирует рост задолженности перед шахтерами, а также угрожает энергетической безопасности страны в целом. Поэтому он намерен инициировать законопроект об отмене этой законодательной нормы.

«Как председатель подкомитета угольной промышленности, готовлю законопроект, чтобы исправить эти позорные изменения, которые протянуло большинство 18 сентября. Я надеюсь, что коллеги, которые разделяют мое мнение, присоединятся к подписанию этого закона и все-таки будем здесь, в стенах парламента, доказывать, что эту ошибку надо исправлять», - сообщил Бондарь.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку, позволящую закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РоSSии в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи».

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