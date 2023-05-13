Швейцарія погодила поправки до закону, які дозволять відправляти зброю Україні

Рішення було ухвалено, незважаючи на нейтралітет країни.

Дві палати швейцарського парламенту проголосували за внесення поправок до Закону про військові матеріали, що дозволить у майбутньому передавати військову техніку Україні. Про це повідомляє швейцарське видання Euronews , інформує ZN.ua .

"Досі зброю та боєприпаси, закуплені за кордоном, не могли бути передані країнам, залученим до збройних конфліктів.

Через правову ситуацію Швейцарія відмовила Німеччині, серед іншого, у дозволі на постачання боєприпасів для німецького танка Gepard", - йдеться у повідомленні.

При цьому видання зазначає, що країни ЄС хочуть постачати Україні боєприпаси, але їхні запаси виснажуються. Крім того, частину зброї та боєприпасів, які було закуплено кілька років тому у Швейцарії, досі не доставлено до України.