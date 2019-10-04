Арестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с Лукашенко

Возможно, Юрия Политику обменяют на украинского журналиста Павла Шаройко.

Арестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с Лукашенко
Подозреваемый Украиной в шпионаже белорус Юрий Политика
Фото: БалаПАН

Новозаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в Украине в шпионаже.

Адвокат белоруса Тарас Гаралюк сообщил, что соответствующее решение одобрено 3 октября по результатам рассмотрения его ходатайства, передает Радио Свобода.

Отмечается, что в августе суд уже одобрил решение о возможности освобождения Юрия Политики под определенные ограничения при условии уплаты залога в размере 576,3 тысяч гривен (приблизительно 23 тысячи долларов).

"Залог никто не выплачивал. Суд изменил меру предварительного содержания в отношении Политики. Я подавал соответствующее ходатайство. Он освобожден под личное обязательство", - сообщил Тарас Гаралюк.

По его словам, судебный процесс по рассмотрению его дела будет продолжаться, и Юрий Политика должен появляться на заседании по вызову суда и не влиять на свидетелей.

На вопрос, в какой стране гражданин Беларуси должен находиться, Тарас Гаралюк ответил: "Он может жить, где хочет, с правом выезда, куда хочет".

Гражданин Беларуси Юрий Политика был задержан в июне 2017 года на украинском пограничном переходе "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью. Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции "Шторм".

Полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещения Юрия Политики в Чернигове. Суд начал рассматривать его дело по существу только в апреле.

Арест украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси - не первая провокация, чтобы поссорить Минск и Киев, - дипломат

Украинский журналист Павло Шаройко был задержан в Минске через несколько месяцев после задержания Юрия Политики в Украине, 25 октября 2017 года. Его обвинили в создании в Беларуси шпионской сети из числа граждан страны, "которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по собиранию сведений разведбатальйона характера в военно-политической сфере".

23 мая 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Павла Шаройко к 8 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в бобруйской колонии № 2, а Комиссия помилования при президенте Беларуси изучает его документы о помиловании.

Все это время правоохранительные органы Беларуси и Украины не исключали возможного обмена Юрия Политики и Павла Шаройко. В августе 2018 года группа белорусских прокуроров приезжала в Киев на встречу с коллегами, чтобы обсудить этот вопрос. Но стороны не смогли договориться, так как Беларусь настаивает на том, что Юрий Политика не имеет и никогда не имел никакого отношения к деятельности спецслужб.

На встрече с украинскими журналистами 26 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время готов рассмотреть помилование осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко, а также белоруса Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже в Украине. Договоренности об этом, утверждает он, были с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, но свои обязанности не выполнила украинская сторона.

Будет ли обмен, или какой-то другой механизм решения "шпионского" вопроса, Лукашенко не уточнил.

Завтра в Житомире состоится первая встреча Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.

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