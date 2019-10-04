"Суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы

Владимир Воскобойник попал в плен в конце мая 2018 года.

Так называемый суд при группировке "ДНР" приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Владимира Воскобойника к 30 годам лишения свободы.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "генпрокуратуру ДНР".

Владимир Воскобойник на допросе "ДНР" в мае 2018 года
Фото: Скрин видео
Владимир Воскобойник на допросе "ДНР" в мае 2018 года

 

Группировка обвинила Воскобойника в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственном захвате власти", "диверсии", "незаконном пересечении государственной границы", "незаконном приобретении и хранении оружия".

Отмечается, что "приговор" вступил в силу.

Военнослужащий 30-й Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ Владимир Воскобойник исчез на Донбассе 24 мая. Спустя несколько дней стало известно, что он попал в плен боевиков "ДНР".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короляВ Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения крымскотатарского активиста МемедеминоваРоSSийский суд приговорил к 2,5 годам колонии-поселения крымскотатарского активиста Мемедеминова
Крымского судью заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизменуКрымского судью заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией за госизмену
Экс-сотрудника МВД, возглавившего силовиков "ДНР" в Донецке, приговорили к 10 годамЭкс-сотрудника МВД, возглавившего силовиков "ДНР" в Донецке, приговорили к 10 годам
В Житомире капитан ВСУ получил три года тюрьмы за "самоволку"В Житомире капитан ВСУ получил три года тюрьмы за "самоволку"
Епископ УПЦ МП Гедеон выиграл суд о возвращении украинского гражданстваЕпископ УПЦ МП Гедеон выиграл суд о возвращении украинского гражданства
В РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейцаВ РоSSии актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за "нападение" на росгвардейца
ФСБ завербовала украинского гранатометчика для теракта на воинской части в БердичевеФСБ завербовала украинского гранатометчика для теракта на воинской части в Бердичеве
Суд объязал РоSSию заплатить 4 млн гривен семье погибшего под Иловайском украинского бойцаСуд объязал РоSSию заплатить 4 млн гривен семье погибшего под Иловайском украинского бойца
В Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взяткиВ Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взятки
РоSSийский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмыРоSSийский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмы
Последние новости
Подгружаем последние новости