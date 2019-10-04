"Суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы

Владимир Воскобойник попал в плен в конце мая 2018 года.

Так называемый суд при группировке "ДНР" приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Владимира Воскобойника к 30 годам лишения свободы.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "генпрокуратуру ДНР".

Фото: Скрин видео Владимир Воскобойник на допросе "ДНР" в мае 2018 года

Группировка обвинила Воскобойника в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности", "насильственном захвате власти", "диверсии", "незаконном пересечении государственной границы", "незаконном приобретении и хранении оружия".

Отмечается, что "приговор" вступил в силу.

Военнослужащий 30-й Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ Владимир Воскобойник исчез на Донбассе 24 мая. Спустя несколько дней стало известно, что он попал в плен боевиков "ДНР".