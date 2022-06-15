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2022-06-15
Аксенов кичится продажей краденого украинского зерна в Севастополе
Он не скрывает, что зерно – с оккупированных территорий, информирует
© Василий Артюшенко, ZN.UA
Глава так называемой "администрации" оккупированного РоSSийской Федерацией Крыма Сергей Аксенов рассказал, что россияне вывозят зерно, которое украли на оккупированных территориях Украины через Севастополь. Об этом он сообщил в эфире роSSийского телеканала "Крым 24".
"Зерно из освобожденных (захваченных оккупантами) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - без угрызений совести заявил он.
Таисия Ястремская, ZN.ua