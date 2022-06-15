Аксенов кичится продажей краденого украинского зерна в Севастополе

Глава так называемой "администрации" оккупированного РоSSийской Федерацией Крыма Сергей Аксенов рассказал, что россияне вывозят зерно, которое украли на оккупированных территориях Украины через Севастополь. Об этом он сообщил в эфире роSSийского телеканала "Крым 24".

"Зерно из освобожденных (захваченных оккупантами) территорий в Республику Крым проходит транзитом, далее идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном", - без угрызений совести заявил он.