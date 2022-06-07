Военному РФ «светят» 12 лет тюрьмы за взятие в заложники коллектив Бучанской больницы

РоSSийскому военному, участвовавшему в захвате в в заложники сотрудников Бучанской больницы, грозят 12 лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, военный 656 полка оперативного назначения, воинской части №6720 войск национальной гвардии РФ участвовал в захвате Бучи Киевской области. Он с другими военными на боевых машинах десанта и другой военной технике приехали в админздание Ирпенской центральной городской больницы.

«По его приказу, с целью запугивания работников и пациентов больницы, кафиры направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения. Вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание. Захватив в плен присутствующих в заведении лиц и угрожая оружием, подозреваемый заставлял одного из сотрудников вступить в должность городского головы оккупированного города Буча», – говорится в сообщении.