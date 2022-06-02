Бывшего замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Гримчака приговорили к 10 годам тюрьмы

Экс-чиновника задержали еще в августе 2019 года при получении первой части взятки в $480, информирует ZN.ua.

Бывшего замминистра по временно оккупированным территориям Юрия Гримчака приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд приговорил бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака к 10 годам лишения свободы за многомиллионные взятки, приговор вступил в силу, сообщает СБУ.

"По материалам СБУ к 10 годам лишения свободы приговорен бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Он признан виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки", сообщает СБУ.

Гримчака вместе с его помощником задержали в августе 2019 при получении $480 тыс. Чиновник требовал $1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.


Антон Герасименко, ZN.ua

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