Информационно крымчан годами готовили к началу военных преступлений россиян и геноциду украинцев — исследование
Эксперты рассказали все приемы, которые использовала для этого роспропаганда, информирует
РоSSияне с помощью пропаганды в СМИ в течение последних лет готовили информационное пространство в Крыму к началу полномасштабной войны против Украины. Об этом рассказывают эксперты
"В исследовании мы зафиксировали много призывов к уничтожению украинцев в роSSийских медиа. Учитывая зверства роSSийских оккупантов, которые они совершают на нашей земле с 24 февраля и по сегодняшний день, эти призывы имели одну цель – информационную подготовку к военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноциду украинского народа", – говорит исследователь Крымской правозащитной группы Ирина Седова.