Закликав до геноциду українців: до суду передали справу проти директора «Russia Today»

Служба безпеки України заявила про завершення досудового розслідування та передачу до суду матеріалів справи щодо директора російського пропагандистського телеканалу «Russia Today» Антона Кузнєцова-Красовського.

За даними слідства, російський пропагандист неодноразово використовував доступні медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу. В СБУ кажуть , що зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Зокрема Кузнєцов-Красовський у своїх заявах на YouTube і Telegram-каналах закликав російську владу до фізичного знищення українців: «Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о «братьях». Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!»

Також під лозунгами «С.ка, этой страны не должно быть!» він переконував росіян у доцільності проведення так званої «спеціальної воєнної операції» на території України.

Антону Красовському інкримінують злочин за за ч.2 ст.442 Кримінального кодексу України — геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.