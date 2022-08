Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії

Після скандальної заяви постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Міхаіла Ульянова про геноцид українців, в Міністерстві закордонних справ України запропонували видворити російського посла з Австрії. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколаєнко.

«Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата», - заявив речник МЗС України.