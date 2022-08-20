Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії

Після скандальної заяви постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Міхаіла Ульянова про геноцид українців, в Міністерстві закордонних справ України запропонували видворити російського посла з Австрії. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколаєнко.

«Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата», - заявив речник МЗС України.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022

Як відомо, одразу після того як США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $775 млн, Міхаіл Ульянов розмістив у Twitter пост із закликом знищити українську націю.

«Жодної пощади для українського населення!», — написав у Twitter Ульянов, реагуючи на пост Володимира Зеленського, який подякував Джо Байдену за допомогу

Після публікації Ульянов видалив скандальний пост і написав недолуге виправдання.

«Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Звичайно, я мав на увазі США з їх постачанням зброї і Президента України, який буквально вчора заявив, що відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав», — написав Ульянов.