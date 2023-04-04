США виготовили для Чехії перші гелікоптери, які замінять передані Україні Ми-24

Штати поставлять країні борти двох різних моделей.

США виготовили для Чехії перші гелікоптери, які замінять передані Україні Ми-24
Фото з відкритих джерел

Чехія отримає від США вісім багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom та чотири ударні AH-1Z Viper. Перша партія зброї надійде вже в травні. Про це повідомляє міністерство оборони Чехії на офіційному сайті.

Повідомляється, що заступник міністра оборони Чехії Франтішек Шульц та командувач ПС Чехії Петр Чепелка взяли участь у церемонії передачі армії Чехії першого вертольота AH-1Z Viper, яка відбулася на заводі компанії Bell Textron в Амарілло, штат Техас.

Згідно з планами, перші борти Viper очікують в Чехії цієї весни. Згодом будуть доставлені й Venom. Ця техніка замінить Ми-24 та Ми-35, що раніше передавалися Україні.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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