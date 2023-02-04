"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги

Лідер націоналістичного руху "Светлая Русь" Ігор Мангушев з позивним "Берег", який виступав із черепом убитого українського військового з "Азовсталі", отримав поранення в голову.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, інформує Апостроф.

Він констатує, що виступ із чужим черепом завдав нещастя, і Мангушеву прострелили його власний череп.

Пропагандист поки що живий, але з таким пораненням перспективи неважливі, констатує Казанський.

Сталася ця подія не на фронті, а в тилу, в Кадіївці (Стаханов).

Обережно, фото 18+

Подробиці події дуже суперечливі, зазначає журналіст, але кажуть є привід разок крикнути "Ахмат-сила".

У "Z-пабликах" тим часом прямо говорять, що Ігор Мангушев уже не жилець, і якщо нейрохірурги його й врятують, то пропагандист назавжди залишиться овочем із трубочкою у роті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський пропагандист Семен Пегов отримав серйозне поранення під Донецьком.


Олексій Руденко, Апостроф





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