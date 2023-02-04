"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Лідер націоналістичного руху "Светлая Русь" Ігор Мангушев з позивним "Берег", який виступав із черепом убитого українського військового з "Азовсталі", отримав поранення в голову.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, інформує
Він констатує, що виступ із чужим черепом завдав нещастя, і Мангушеву прострелили його власний череп.
Пропагандист поки що живий, але з таким пораненням перспективи неважливі, констатує Казанський.
Сталася ця подія не на фронті, а в тилу, в Кадіївці (Стаханов).
Обережно, фото 18+
Подробиці події дуже суперечливі, зазначає журналіст, але кажуть є привід разок крикнути "Ахмат-сила".
У "Z-пабликах" тим часом прямо говорять, що Ігор Мангушев уже не жилець, і якщо нейрохірурги його й врятують, то пропагандист назавжди залишиться овочем із трубочкою у роті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російський пропагандист Семен Пегов отримав серйозне поранення під Донецьком.