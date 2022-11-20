Розпалювання геноциду на телебаченні РФ йде повним ходом – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на телебаченні РФ повним ходом йде розпалювання геноциду.

"Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирних жителів, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена", - наголосив Кулеба в Twitter.