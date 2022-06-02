Захватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп — аудиоперехват СБУ

Сумма выкупа — от 10 до 30 тысяч долларов США.

Захватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп — аудиоперехват СБУ
© ZN.UA

РоSSийские захватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях Украины и требуют выкуп. Сумма за «возвращение к нормальной жизни» зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тысяч долларов США. Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров оккупантов, а также оперативная информация СБУ с временно оккупированных территорий.

В частности, СБУ опубликовала перехваченные телефонные разговоры, во время которых граждане обращаются в так называемую «временную военную администрацию РФ» в Мелитополе Запорожской области.

«Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего… Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции», - рассказывает мирная жительница.

«У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?..», - говорится еще в одном перехваченном телефонном разговоре.

На все эти вопросы оккупанты дают примерно одинаковый ответ, что по телефону они не решаются.

А уже по приезду захватчики озвучивают родственникам сумму выкупа и начинаются торги.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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