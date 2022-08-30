Українські військові не потребують анонсів: Зеленський повідомив окупантам про плани

Україна не змінювала своєї мети з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні прокоментував інформацію про контрнаступ ЗСУ. За словами президента, українські військові не потребують анонсів чи інформаційних хвиль у спину, адже мета України залишається незмінною з 2014 року.

"Ця війна яка почалася з окупації Криму Росією, з намагання захопити Донбас, має закінчитися саме таким - у звільненому Криму, у звільнених містах Донбасу - з виходом наших військових на державний кордон України. Ми завжди пам'ятали про цю нашу мету. Ми про неї не забуваємо. ЗСУ, наша розвідка, Сили оборони роблять всі свою справу. Я впевнений, що ви всі розумієте, що відбувається, за що ми боремося і чого ми прагнемо. І наші воїни не потребують жодних анонсів чи інформаційних хвиль у спину. Україна повертає своє. І буде повертати - Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсон, Крим. Всю нашу акваторію Чорного і Азовського морів, від Зміїного до Керченської протоки. Це наше. І так само, як це розуміє наше суспільство, я хочу, щоб це розміли окупанти.Не буде їм місця на українській землі", - зазначає Зеленський.

Президент зазначив, що на війні відповідальні особи не розголошують свої плани, проте порадив окупантам тікати.

"Окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій", - наголосив президент.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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