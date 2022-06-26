Ветеран ЦРУ: ЗСУ потребують експертизи військової тактики, а не порад щодо партизанської боротьби, як в Афганістані

У той час як російські війська продовжують намагання щодо штурму на сході України, здатність нації протистояти навалі з півночі неабияк залежить від розвідданих від союзників. Деякі з агентів ЦРУ та представників американського спецназу наразі надають такі дані перебуваючи в Києві, пише The New York Times.

Значна частина цієї роботи відбувається за межами України, наприклад, на базах у Німеччині, Франції та Великобританії. Але частина особового складу американських спецслужб продовжувала таємно діяти в країні, направляючи більшу частину розвідданих українським силам.

“Україна залишається без зброї, і в суботу російські війська випустили шквал ракет по цілях по всій країні, у тому числі в районах на півночі та заході, які були в основному тихими протягом останніх тижнів", – йдеться на сторінках видання.

Очікується, що президент Байден і лідери союзників обговорять додаткову підтримку України на зустрічі Великої сімки, яка почнеться в Німеччині в неділю, і на саміті НАТО в Іспанії пізніше цього тижня.