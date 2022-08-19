Військовий облік жінок — заступниця міністра розповіла чи потребують ЗСУ жінок на фронті

Ганна Маляр відреагувала на чергові маніпуляції.

Військовий облік жінок — заступниця міністра розповіла чи потребують ЗСУ жінок на фронті
© Ганна Маляр / Facebook

На сьогодні в Україні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує ZN.ua.

Вона вчергове звернулась до українців із роз’ясненнями щодо мобілізації жінок. Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці в Фейсбук.

Маляр зауважила, що постановка жінок, які мають визначені військово-облікові спеціальності, на військовий облік, є нормою закону і ані Міноборони, ні Генштаб не можуть її змінити самостійно.

Водночас, за словами Ганни Маляр, постановка на облік не є мобілізацією: жінки потрапляють на фронт виключно за їх згоди.

«Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою», — підкреслила вона, додавши, що на сьогодні у війську залишається потреба в спеціальностях та фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

Маляр повідомила, що Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України підготовлені зміни до законодавчих і нормативних актів в частині взяття жінок на військовий облік.

Зокрема, пропонується скоротити перелік спеціальностей, за яких жінки беруться на військовий облік, визначити добровільність їх постановки на облік та передбачити, що організація взяття жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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