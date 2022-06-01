Навального обвинили в экстремизме: теперь ему грозит еще 15 лет тюрьмы

РоSSийскому политику Алексею Навальному предъявлены обвинения в экстремизме и разжигании ненависти. Согласно роSSийскому уголовному законодательству, он может быть приговорен к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщил ряд роSSийских СМИ и сам Навальный на странице в Facebook .

По словам противника путинского режима, кремлевский диктатор желает спрятать его в «такой же подземный бункер, в котором сидит сам».

«А может, Путин не ненавидит меня, а тайно обожает? Поэтому хочет, чтобы я был – как он сам – спрятан в подземном бункере, под охраной надежных людей. Как иначе объяснить, что еще и 8 дней не прошло, как вступил в силу приговор, по которому мне дали 9 лет строгого режима, и сегодня вот уже снова следователь прискакал и официально официально предъявил обвинение по новому делу. Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, решился быть этим недовольным (в самом деле, что это я) и созывал на митинги. За это мне нужно накинуть еще до 15 лет», – написал Навальный.

Политик иронически пошутил, что в случае, если Путин все же решится на применение ядерного оружия, то ему на «зоне» ничего не будет угрожать, поскольку ее точно никто не будет обстреливать.