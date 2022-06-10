«Майор роту потерял. Теперь ходит, улыбается»: родственники оккупантов жалуются на беспорядок в армии РФ — перехват ГУР

РоSSийский захватчик рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его к прокурору. Однако оккупант уже неделю не может дождаться встречи с ним. В новом перехваченном разговоре, опубликованном ГУР, родственники оккупанта возмущаются порядками в роSSийской армии.

Отец захватчика рекомендует рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении.

«Ни жрачки, ни пивши, ничего у вас нет. Нет медицины, ничего», – говорит он.

Также отец советует оккупанту активнее жаловаться на здоровье.

«Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службы язва была. Говори – искривление позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… (убежал) оттуда. Теперь ходит, улыбается», – рассказывает отец оккупанта.

Между тем, захватчик жалуется родителям, что в армии практически отсутствует оружие.

«Одна боевая машина осталась. Механики все трёхсотые. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их там разбили», – говорит оккупант.

«Спрашивали о каких-то деньгах, почему урезали? Ничего не смогли они ответить. Зачем они собирают людей? Не могут ничего сказать», – рассказывает отец захватчика об общении родственников оккупантов с представителями роSSийского командования.