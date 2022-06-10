«Майор роту потерял. Теперь ходит, улыбается»: родственники оккупантов жалуются на беспорядок в армии РФ — перехват ГУР

Захватчик жалуется родителям, что в армии практически отсутствует оружие, информирует ZN.ua.

«Майор роту потерял. Теперь ходит, улыбается»: родственники оккупантов жалуются на беспорядок в армии РФ — перехват ГУР
© ZN.UA

РоSSийский захватчик рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его к прокурору. Однако оккупант уже неделю не может дождаться встречи с ним. В новом перехваченном разговоре, опубликованном ГУР, родственники оккупанта возмущаются порядками в роSSийской армии.

Отец захватчика рекомендует рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении.

«Ни жрачки, ни пивши, ничего у вас нет. Нет медицины, ничего», – говорит он.

Также отец советует оккупанту активнее жаловаться на здоровье.

«Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службы язва была. Говори – искривление позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… (убежал) оттуда. Теперь ходит, улыбается», – рассказывает отец оккупанта.

Между тем, захватчик жалуется родителям, что в армии практически отсутствует оружие.

«Одна боевая машина осталась. Механики все трёхсотые. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их там разбили», – говорит оккупант.

«Спрашивали о каких-то деньгах, почему урезали? Ничего не смогли они ответить. Зачем они собирают людей? Не могут ничего сказать», – рассказывает отец захватчика об общении родственников оккупантов с представителями роSSийского командования.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Блок рекламы


Похожие новости
Не оставим врагу ни одного метра земли: когда ВСУ смогут полностью вытеснить оккупантов на ЗапорожчинеНе оставим врагу ни одного метра земли: когда ВСУ смогут полностью вытеснить оккупантов на Запорожчине
В Днепропетровской области под обстрелы оккупантов попали три громады, пострадала женщина — глава ОВАВ Днепропетровской области под обстрелы оккупантов попали три громады, пострадала женщина — глава ОВА
Украинская авиация нанесла удары по понтонной переправе и складам боеприпасов оккупантов – ОК «Юг»Украинская авиация нанесла удары по понтонной переправе и складам боеприпасов оккупантов – ОК «Юг»
Запасы советского оружия закончились, теперь Запад может поставлять в Украину только свое — BBCЗапасы советского оружия закончились, теперь Запад может поставлять в Украину только свое — BBC
После потерь в бою на Харьковщине остатки мотострелкового подразделения армии РФ отказались воевать – ГенштабПосле потерь в бою на Харьковщине остатки мотострелкового подразделения армии РФ отказались воевать – Генштаб
С начала войны армия РФ потеряла почти 32 тысяч солдат — Генштаб ВСУС начала войны армия РФ потеряла почти 32 тысяч солдат — Генштаб ВСУ
Разведка и артиллерия сорвали очередной план оккупантов ударить во фланг ВСУРазведка и артиллерия сорвали очередной план оккупантов ударить во фланг ВСУ
Принуждение и пытки: оккупанты рассказали об «агитационной кампании» подписания контрактов с ВС РФ — перехват ГУРПринуждение и пытки: оккупанты рассказали об «агитационной кампании» подписания контрактов с ВС РФ — перехват ГУР
ВСУ смогут "зачистить" Северодонецк от оккупантов через два-три дня, если получат дальнобойное оружие – ГайдайВСУ смогут "зачистить" Северодонецк от оккупантов через два-три дня, если получат дальнобойное оружие – Гайдай
Захватчики планируют «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля — перехват СБУЗахватчики планируют «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля — перехват СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости