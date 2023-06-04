Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16

У першій хвилі будуть навчатися кращі та найдосвідченіші пілоти.

Українських пілотів направлятимуть хвилями на навчання на сучасних винищувачах, зокрема на F-16, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Ігнат розповів, як проходитимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16
© Lockheed Martin

За його словами, одночасно неможливо залучити велику кількість пілотів до навчань через високу інтенсивність роботи авіації по окупантах.

"Треба воювати тут, але й треба навчатись там. Тому на такій ротаційній основі будуть хвилями направлятись. У першій хвилі можуть бути кілька десятків пілотів та будуть навчатися кращі та найдосвідченіші пілоти. Пріоритет для тих, хто гарно володіє англійською мовою", - наголосив Ігнат.

Речник також додав, що пріоритет також йде саме на молодь.


Анна Конюченко, ZN.ua





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