«Ми повинні подолати думку, що до нас приходить країна з десятками мільйонів жебраків» - президент ЄІБ щодо України

За його словами, Україна на багато років випереджає Німеччину в сфері цифровізації.

Україна має дуже хороші шанси стати повноцінним та конкурентоспроможнім членом Європейського Союзу. Про це заявив президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр у коментарі Augsburger Allgemeine, передає Європейська правда, інформує ZN.ua.

"У сфері цифровізації українці на багато років випереджають більшість країн Центральної Європи, включно з Німеччиною… Це країна, яка може легко йти в ногу з нами", - сказав він.

Хоєр нагадав про досить розвинуте сільське господарство та промисловість України.

Однак, за його словами, в країні "корупція є ендемічною та екстремальною", тому Євросоюз "повинен бути пильним".

Водночас, на думку Хоєра, перешкоди, які стоять перед Києвом на шляху підготовки до членства в Євросоюзі за допомогою реформ, є "переборними".

"Ми повинні подолати думку, що до нас приходить країна з десятками мільйонів жебраків", – резюмував президент ЄІБ.


Олена Середа, ZN.ua





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