Український контрнаступ проходить у прекрасній послідовності на полі бою – Пентагон

"Це важкі бойові дії, вони ведуться у важкодоступній місцевості, під обстрілами, і, якщо врахувати все це, то це просто вражає".

Український контрнаступ проходить у прекрасній послідовності на полі бою – Пентагон
© Getty Images

Директор Об'єднаного комітету керівників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що контрнаступ українських Сил оборони проходить послідовно, хоч і, можливо, "не з тією швидкістю, якої хотіли б США". Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону, інформує ZN.ua.

"Вони використовують нове обладнання і роблять це, зазнаючи обстрілів і бомбардувань, не кажучи вже про масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони набирають сотні метрів на день, а в деяких місцях, можливо, і кілометр на день, вони роблять це з великими витратами сил", – зазначив представник Міноборони США

За його словами, контрнаступ проходить "у прекрасній послідовності на полі бою", хоч і, можливо, не з тією швидкістю, якої хотіли б США.

"Це важкі бойові дії, вони ведуться у важкодоступній місцевості, під обстрілами, і, якщо врахувати все це, то це просто вражає", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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