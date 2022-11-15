Нові антиросійські санкції: США – проти олігархів, ЄС – проти ймовірних винуватців отруєння Навального

14 листопада США та ЄС ввели санкції проти низки громадян Росії. Обмеження США стосуються низки російських олігархів та низки російських компаній, причетних до закупівель російського ОПК, а обмеження Євросоюзу – щодо осіб, імовірно причетних до отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального.

В оновленому переліку санкцій Мінфіну США фігурують ще 14 людей та 28 компаній з рф, йдеться на сайті, яких вважають «фінансовими посередниками для закупівель технологій для військово-промислового комплексу Росії».

До цього переліку потрапили власник інвесткомпанії Bonum Capital Мурад Алієв, родичі пов’язаного з режимом Владіміра Путіна та Рамзана Кадирова Сулеймана Керімова, який перебуває під санкціями з 2018 року, швейцарський бізнесмен Олександр Штудхальтер, якого називають партнером Керімова, та близький соратник Путіна Андрій Гур’єв, який раніше був членом Ради Федерації РФ , та його швейцарських компаній Chlodwig та Adorabella, через які він володіє активами компанії «ФосАгро» – виробника фосфоровмісних добрив.