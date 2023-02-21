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2023-02-21
Документальний фільм про Навального отримав нагороду BAFTA
Розслідувачу Христо Грозєву відмовили у відвідинах церемонії нагородження, інформує
Документальний фільм «Навальний», який розповідає про отруєння російського опозиціонера, отримав нагороду Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA). Його нагородили у категорії «Найкращий документальний фільм», йдеться на
Режисером фільму став канадець Деніел Роер. Картина розповідає про отруєння Алєксєя Навального, його лікування та повернення до Росії. Стрічку знімали на замовлення HBO Max та компанії CNN Films.
Фаїна Вауліна, ZN.ua