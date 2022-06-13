В «ДНР» обвинили сотрудников ОБСЕ и Врачей без границ в работе на украинскую разведку

В «ДНР» обвинили сотрудников ОБСЕ и Врачей без границ в работе на украинскую разведку
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Главари так называемой «Донецкой народной республики» обвинили членов ОБСЕ и Врачи без границ в работе на украинскую разведку. Как утверждает главный «милиционер» превдореспублики Эдуард Басурин, они будто бы собирали разведданные в Донецке.

«Есть такая организация, она была у нас в 2014-2015 годах, - Врачи без границ, которой официальное нахождение здесь запретили. Есть доказательная база, что они собирали военные разведданные и передавали противникам. То же самое и миссия ОБСЕ», - цитируют его россСМИ.

В частности, он привел «пример», что представитель Польши в ОБСЕ предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, «чтобы он передал какую-то информацию».

«Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», - добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua





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