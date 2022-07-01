У Рівному бойовика «ДНР» засудили до 13 років позбавлення волі — Офіс генпрокурора

У Рівному бойовика незаконного збройного формування «ДНР» засудили до 13 років позбавлення волі. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури донеччанина визнано винним в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами спеціального судового розгляду бойовика засуджено до 13 років позбавлення волі.

В Офісі генпрокурора наголосили, що під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді доведено, що чоловік, маючи проросійські погляди, в кінці 2015 року вступив до так званого загону по проведенню спеціальних рятувальних робіт особливого ризику «Легіон» «МНС» незаконного збройного формування «ДНР».

Виконуючи функції командира загону, бойовик чинив збройний опір та незаконну протидію виконанню службових обов’язків співробітниками українських правоохоронних органів України і військовослужбовцями ЗСУ, які брали участь у проведенні АТО/ООС.

Початок строку відбування покарання бойовику будуть обчислювати з дати його затримання та реального виконання покарання.