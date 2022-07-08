Ще вісім бойовиків «ДНР», які воювали у лавах армії РФ, проведуть 15 років за ґратами — СБУ

Одного з них бійці ЗСУ захопили у полон у березні у Харківській області, решта бойовиків здалися на Сумщині, інформує ZN.ua.

Ще вісім бойовиків «ДНР», які воювали у лавах армії РФ, проведуть 15 років за ґратами — СБУ
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За матеріалами СБУ ще вісім бойовиків незаконного збройного формування «ДНР», які воювали у лавах російської армії проти України, проведуть 15 років за ґратами. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що відповідно до судових рішень вісім бойовиків визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу, їх засуджено до позбавлення волі на термін 15 років з конфіскацією майна.

Зокрема, мешканця Донецька, який добровільно «мобілізувався» у російську армію у перший день війни РФ проти України, бійці ЗСУ захопили у полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Решта бойовиків здалися на Сумщині.

СБУ повідомляє, що після «мобілізації» житель Донецька отримав «посаду» стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді.

«А інші сім бойовиків обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців у складі незаконного збройного формування та ЗС РФ. Врешті-решт ця група потрапила у полон під час звільнення Сумської області ЗСУ», - зазначає СБУ.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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