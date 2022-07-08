Ще вісім бойовиків «ДНР», які воювали у лавах армії РФ, проведуть 15 років за ґратами — СБУ

За матеріалами СБУ ще вісім бойовиків незаконного збройного формування «ДНР», які воювали у лавах російської армії проти України, проведуть 15 років за ґратами. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Зазначається, що відповідно до судових рішень вісім бойовиків визнані винними за двома статтями Кримінального кодексу, їх засуджено до позбавлення волі на термін 15 років з конфіскацією майна.

Зокрема, мешканця Донецька, який добровільно «мобілізувався» у російську армію у перший день війни РФ проти України, бійці ЗСУ захопили у полон у березні під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Решта бойовиків здалися на Сумщині.

СБУ повідомляє, що після «мобілізації» житель Донецька отримав «посаду» стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді.