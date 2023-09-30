У ЗСУ оцінили рівень забезпечення 25-ї новоствореної армії РФ

Росія розгорнула цю армію на лимано-куп'янському напрямку.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що новостворена 25 загальновійськова армія РФ, яку російські війська перекинули на лимано-куп'янський напрямок, має проблеми із особовим складом та військовою технікою, інформує ZN.ua.

У ЗСУ оцінили рівень забезпечення 25-ї новоствореної армії РФ
© Минобороны РоSSии/t.me

"Ця армія складається з 12 тисяч військовослужбовців окупаційної армії РФ. Загалом ми можемо відзначити, що ця армія новосформована, збиралася вона протягом останнього року з різного контингенту. Це мобілізовані, також колишні представники розбитих підрозділів, які вже раніше зазнали потужного ураження Силами оборони на східному напрямку", - наголосив Євлаш.

За його словами, ефективність застосування цих підрозділів залишається невисокою.

"Це вже стратегічні резерви продовжує залучати Росія, що вказує вже на недостатню кількість особового складу, оскільки усі тактичні резерви вже вичерпані", - додав речник.


Анна Конюченко, ZN.ua





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