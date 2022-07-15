У так званій «ДНР» заявили про смерть полоненого британця, який воював на боці України

Так звана «омбудсмен» незаконного збройного формування «ДНР», що підтримується РФ , Дар'я Морозова заявила про смерть громадянина Британії Пола Урі, який воював на боці українських захисників і потрапив у полон до бойовиків. Заяву «омбудсмена ДНР» тиражують російські пропагандистські ЗМІ.

Стверджується, нібито британський доброволець помер 10 липня «через хвороби та стрес». При цьому, за версією Морозової, йому нібито «надано відповідну медичну допомогу». При цьому за останні вісім років, коли РФ вторглася на Донбас і окупувала Крим, правозахисники та адвокати полонених та політв'язнів неодноразово заявляли, що їм, навпаки, не надається необхідна медична допомога, яким би важким стан здоров'я людей не був.