Трьох бойовиків «ДНР» засудили до 15-ти років ув’язнення
Зрадники воювали у Сумській області
Суд засудив трьох бойовиків терористичної організації «ДНР» до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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«24 лютого 2022 року зазначені особи, попри те, що не мали військових професій, добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї», - йдеться в повідомленні СБУ.
Воювати на Сумщину бойовиків відправили росіяни на початку березня після підготовки у Білгородської області.
У росіян колаборанти виконували функції охоронців та живої робочої сили.