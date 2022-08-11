Трьох бойовиків «ДНР» засудили до 15-ти років ув’язнення

Зрадники воювали у Сумській області

Трьох бойовиків «ДНР» засудили до 15-ти років ув’язнення
Бойовики "ДНР" проведуть 15 років у в'язниці
© СБУ

Суд засудив трьох бойовиків терористичної організації «ДНР» до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За повідомленням, всі вони входили до складу так званого «4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР» і потрапили у полон до українських бійців наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини Сумської області.

«24 лютого 2022 року зазначені особи, попри те, що не мали військових професій, добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї», - йдеться в повідомленні СБУ.

Воювати на Сумщину бойовиків відправили росіяни на початку березня після підготовки у Білгородської області.

У росіян колаборанти виконували функції охоронців та живої робочої сили.


Артем Руденко, ZN.ua





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