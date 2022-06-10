Мариуполю грозит вспышка холеры, а большую часть Северодонецка контролируют россияне — разведка Британии

Британская разведка в своем ежедневном отчете отмечает, что Мариуполю и Херсону не хватает лекарств и медицинских услуг, а большую часть Северодонецка до сих пор контролируют россияне. Об этом говорится в сообщении на странице разведки в Твиттере .

"Вокруг Северодонецка продолжаются бои. РоSSия снова контролирует большую часть города, но ее силы не добились успеха в попытках окружить более широкую территорию с севера и юга", - говорится в сообщении.

На оккупированных территориях рашисты пытаются обеспечить население базовыми коммунальными услугами. При этом, по данным разведки, доступ к безопасной питьевой воде непостоянен, а в работе телефонных услуг и интернет постоянно происходят перебои.

"В Херсоне, вероятно, критический дефицит лекарств, а Мариуполю грозит большая вспышка холеры. Единичные случаи холеры зарегистрированы с мая. Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: большая вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию", - говорится в сообщении.