Руководитель предприятия Минобороны "попилил" деньги на военном объекте: "Грозит 12 лет тюрьмы"

Руководитель предприятия Минобороны

В Одесской области под суд пойдут чиновник и бизнесмен, организовавших финансовую махинацию.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Еще в 2015 году руководитель одного из госпредприятий Минобороны Украины и глава частного предприятия внесли неправдивые данные в акты приемки выполненных работ. Это повлекло растрату 800 тысяч бюджетных гривен. Теперь обвиняемым грозит до 12 лет за решеткой.

взятка хабар прокуратура автошкола

Эти руководители ради обогащения в акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания военного городка вносили и утверждали недостоверные сведения. Они завышали объемы подрядных работ, которые фактически предприятием не выполнялись.

На основании этого на счет подрядного предприятия незаконно перечисляли деньги из госбюджета для оборонных целей, чем нанесли ущерб экономическим интересам государства на сумму свыше 800 тыс. гривен.

полиция

Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ везут семьи в Херсон и заселяются в жилье украинцев – Минобороны УкраиныВойска РФ везут семьи в Херсон и заселяются в жилье украинцев – Минобороны Украины
На Донбассе ситуация сложная, враг не считается с потерями: в Минобороны уточнили главную цель рфНа Донбассе ситуация сложная, враг не считается с потерями: в Минобороны уточнили главную цель рф
В Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалилсяВ Минобороны объяснили, почему план россиян по блицкригу в Северодонецке провалился
В Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видеоВ Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видео
Кремль имеет 40 БТГ в резерве и распланировал ход войны до октября – ГУР МинобороныКремль имеет 40 БТГ в резерве и распланировал ход войны до октября – ГУР Минобороны
РФ не отказалась от плана полного захвата Украины — ГУР МинобороныРФ не отказалась от плана полного захвата Украины — ГУР Минобороны
В послевоенном мире сформируются новые региональные военно-политические союзы – РустамзадеВ послевоенном мире сформируются новые региональные военно-политические союзы – Рустамзаде
В десяти населенных пунктах Беларуси находятся роSSийские военные — МинобороныВ десяти населенных пунктах Беларуси находятся роSSийские военные — Минобороны
Минобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневноМинобороны назвало количество военных, которых армия Украины теряет ежедневно
Военному РФ «светят» 12 лет тюрьмы за взятие в заложники коллектив Бучанской больницыВоенному РФ «светят» 12 лет тюрьмы за взятие в заложники коллектив Бучанской больницы
Последние новости
Подгружаем последние новости