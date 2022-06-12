Кремль имеет 40 БТГ в резерве и распланировал ход войны до октября – ГУР Минобороны

В Москве признали, что не могут быстро добиться своих целей в Украине, информирует ZN.ua.

Кремль имеет 40 БТГ в резерве и распланировал ход войны до октября – ГУР Минобороны
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

ГУР Минобороны получило подтвержденную информацию о том, что роSSийские войска продолжили планирование войны на следующие 120 дней до октября 2022 года. Кремлевские силы имеют в резерве дополнительные 40 батальонных тактических групп (БТГ), после предыдущей переброски в Украину 103 БТГ. Такое заявление сделал заместитель начальника ведомства Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что роSSийские силы будут корректировать план в зависимости от успехов на Донбассе и отметил, что Генштаб РФ почти ежемесячно меняет планы вторжения. Об этом и других деталях относительно изменений на линии фронта за прошедшие сутки говорится в последней сводке Института исследования войны (ISW).

Заявления Скибицкого свидетельствуют о том, что в Москве, как минимум признали, что не могут быстро достичь своих целей в Украине.

«Маловероятно, что доклад о наличии в РФ дополнительных 40 БТГ для украинского фронта означает, что роSSийские силы сохраняют в РоSSии 40 полноценных и эффективных батальонно-тактических групп. Наиболее вероятно, что эти группировки являются небольшим сбором персонала, собранного из других подразделений. Кроме того, роSSийские военные вряд ли будут держать столь значительную часть своих сил в резерве из-за продолжающегося недостатка живой силы на существующих передовых частях”, - комментируют данные украинской разведки в ISW.


Оксана Коваль, ZN.ua





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