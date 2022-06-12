Кремль имеет 40 БТГ в резерве и распланировал ход войны до октября – ГУР Минобороны

ГУР Минобороны получило подтвержденную информацию о том, что роSSийские войска продолжили планирование войны на следующие 120 дней до октября 2022 года. Кремлевские силы имеют в резерве дополнительные 40 батальонных тактических групп (БТГ), после предыдущей переброски в Украину 103 БТГ. Такое заявление сделал заместитель начальника ведомства Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что роSSийские силы будут корректировать план в зависимости от успехов на Донбассе и отметил, что Генштаб РФ почти ежемесячно меняет планы вторжения. Об этом и других деталях относительно изменений на линии фронта за прошедшие сутки говорится в последней сводке Института исследования войны (ISW).

Заявления Скибицкого свидетельствуют о том, что в Москве, как минимум признали, что не могут быстро достичь своих целей в Украине.