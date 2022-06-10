В десяти населенных пунктах Беларуси находятся роSSийские военные — Минобороны

В Минобороны, комментируя вопросы угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси, предупредили, что там в десяти населенных пунктах находятся роSSийские военные. Об этом рассказал спикер ведомства Александр Мотузяник, однако он не назвал точное количество оккупантов, о которых идет речь.

Мотузяник также отметил, что Украине по-прежнему угрожают ракетные удары со стороны республики.

"Что касается роSSийских войск (в Беларуси – 24 канал), сразу скажу: они там есть. Я не скажу вам точное количество, но дислоцируются роSSийские подразделения. Около десяти населенных пунктов, где военнослужащие армии РоSSии находятся. Кроме того, мы знаем об оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", которые также развернуты на территории Беларуси, и это несет угрозу продолжения нанесения ракетных ударов по нашей территории",

– сказал он.